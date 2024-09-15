إصابة 9 في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن صاروخا من نوع "أرض-أرض" أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة قرب تل أبيب.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 9 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت وإن الصاروخ اليمني وصل، مشيرا إلى أن "عمق العدو أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية".

وسبق أن أعلن جيش الإسرائيلي أن منظومة "حيتس 3" الدفاعية الجوية اعترضت صاروخ أرض أرض أطلق من اليمن نحو إيلات، قائلا إن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري



