عقد المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن اجتماعا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، عقب انتهاء اجتماع الهيئة العليا للحزب، والذي أسفر عنه عدد من القرارات التنظيمية.

تضمنت القرارات، تعيين النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب والذى تم انتخابه الأمين العام للحزب من قبل أعضاء الهيئة العليا، بالإضافة إلى النائب عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب علاء عابد، والنائب محمد منظور، نواب لرئيس الحزب.

كما تضمنت القرارات تعيين أمناء عام مساعدين للحزب، وهم: النائب محمد ماهر والنائب عادل ناصر والنائب عاطف ناصر، بجانب تعيين النائب خالد شلبي أمينا للتنظيم.

كما قرر الحزب أيضا تعيين النائب محمد سليمان، أمين محافظة القاهرة ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، أمين محافظة الجيزة، والمستشار مسعد حسن، أمين محافظة القليوبية، والدكتور سعيد عثمان، أمين محافظة الإسكندرية، النائب جمال عبد الظاهر أمين محافظة الدقهلية، ومجدي بيومي، أمين محافظة جنوب سيناء، وحسين خاطر، أمين تنظيم محافظة الإسكندرية، وأيمن الهواري، أمين تنظيم محافظة الدقهلية، وأحمد حسن أمين تنظيم محافظة قنا.