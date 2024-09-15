 الحوثيون: استهدفنا هدفا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي - بوابة الشروق
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الحوثيون: استهدفنا هدفا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي


نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:17 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:17 م

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع: "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا خلالها هدفا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي".

وأضاف سريع، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وتتويجا لجهودنا بتطوير التقنية الصاروخية.

وتابع أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمنعنا من الانتصار لمظلومية الفلسطينيين.

وأشار سريع، إلى أن الصاروخ الفرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2400 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وشدد على إسرائيل توقع مزيد من العمليات النوعية ونحن على أعتاب ذكرى السابع من أكتوبر.

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