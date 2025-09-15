الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت منذ بداية هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بما يزيد على المعدلات الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن العظمى المتوقعة على القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، وتصل لما بين 42 و43 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وذكر أنَّه بدءًا من غد الثلاثاء يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية على القاهرة خلال فترات النهار.

وقال إن هناك فرصًا لتكون سحب منخفضة ومتوسطة اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط نسبي في حركة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتحديدًا في شمال وجنوب الصعيد.

ونوه بأن الشواطئ الغربية للبحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية والعلمين تشهد نشاطًا لحركة الرياح ما يؤدي إلى ارتفاع في الأمواج بما يصل إلى 2.25 متر.