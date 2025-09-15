ولي عهد الكويت: إمعان الاحتلال في استباحة سيادة الدول العربية والإسلامية يقوض جهود إحلال السلام

أدان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، العدوان الإسرائيلي الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة وسيادتها.

وأكد خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن الأمتين العربية والإسلامية.

ونوه أن «إمعان قوات الاحتلال في استباحة سيادة الدول العربية والإسلامية، استكمال لنهجها التصعيدي الذي طالما حذرت الكويت من عواقبه».

ونوه أن «إمعان قوات الاحتلال يمثل تهديدًا صريحًا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضًا مباشرًا للجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، واستخفافًا جليًا بالمنظومة الدولية وقواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة».

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسئولياته، وعدم السكوت أو التغاضي عن العدوان المشين، واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة من أجل وقف العدوان المنهج على دول المنطقة ومحاسبة مرتكبيها.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.