صحة غزة: الاحتلال يُجبر سكان محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يدفع السكان نحو "معسكرات تركيز" مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية و تنتشر فيها الأمراض بشكل خطير .

وأشارت إلى أن النازحين يتعرضون قسرا للاستهداف المباشر والقتل عند تواجدهم فيها أو محاولة مغادرتهم لها، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحة غزة، إن المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب "الجوع والقصف والحرمان من العلاج".

وأضافت في بيان، أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية.