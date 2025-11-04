معرض صور في بوليفيا يوثق آثار عدوان الاحتلال على غزة والضفة

أقامت سفارة كولومبيا لدى بوليفيا بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، اليوم الاثنين، معرض صور لحجم الدمار الذي تعرضت له غزة، وطولكرم وجنين بالضفة الغربية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأقيم المعرض في مدينة لاباز، بحضور الصحفي والكاتب الكولومبي موريس موراليس، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بوليفيا، وعلى رأسهم سفير جمهورية مصر العربية، إضافة لممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني البوليفي.

وأعرب سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا، أحمد أبو الفواخر، عن شكره للشعب الكولومبي الصديق، حكومة وشعبا، وللسفارة الكولومبية في بوليفيا، على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني على الصعيد الدولي وفي كل الميادين.

كما تناول أهمية الإعلام ودور الصحفيين في نقل الحقيقة، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتهجير وحصار وتجويع ترتقي إلى مستوى جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.

وشدد أبو الفواخر على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.