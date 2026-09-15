تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وأعمال توصيل المرافق بمصنع شركة "يازاكي مصر" للأنظمة الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم، موجها بسرعة استكمال التجهيزات وتذليل المعوقات، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمصنع خلال نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس أحمد بديوي، رئيس مجلس إدارة شركة "يازاكي مصر" للأنظمة الكهربائية، وعدد من مسئولي المحافظة والشركة المنفذة، حيث جرى استعراض معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية، وموقف توصيل المرافق الأساسية، والبرنامج الزمني لاستكمال مراحل المشروع.

ووجه غنيم بتكثيف معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، والتنسيق بين الجهات المعنية والشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرنامج الزمني المحدد، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على موعد التشغيل التجريبي.

وأوضح المحافظ أن مشروع "يازاكي مصر" يمثل أحد المشروعات الصناعية الجديدة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن المصنع يعد أول مصنع أجنبي بالكامل بالمنطقة الاستثمارية الحرة في الفيوم، مؤكدا أهمية استكمال أعمال البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة لبدء التشغيل في المواعيد المحددة.

من جانبه، استعرض المهندس أحمد بديوي آخر مستجدات تنفيذ المشروع، موضحا أن التشغيل التجريبي مقرر خلال نوفمبر 2026، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى في فبراير 2027، فيما تستكمل المرحلة الثانية في أبريل 2027.

وأكد بديوي استمرار التنسيق مع محافظة الفيوم والجهات المعنية، لاستكمال الأعمال والتجهيزات وفق الجدول الزمني المقرر، تمهيدا لبدء الإنتاج.