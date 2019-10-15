«مبروك» عن مواجهة مصر وبوتسوانا: «عبارة عن تقسيمة»

قال فتحي مبروك، مدرب منتخب مصر السابق، إن مباراة منتخب مصر وبوتسوانا، عبارة عن تقسيمة مصغرة بين فريقين.

وفاز منتخب مصر على بتسوانا بهدف نظيف وديا في المباراة التي جرت بينهما أمس الإثنين، أحرزه حمدي فتحي.

وأضاف مبروك، في تصريحات تليفزيوينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن منتخب مصر لم يستفد من المباراة بالشكل المناسب، ولكن من الممكن تحقيق استفادات كبيرة في حالة اختيار منتخب مناسب.

وأشار مبروك، إلى أن أحمد حسن كوكا عليه أن يراجع نفسه كثيرا خلال الفترة القادمة، خاصة أن وجوده في المنتخب بات مهددا.