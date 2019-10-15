مستشار بأكاديمية ناصر: معركة المنصورة تمثل يوما مهما في تاريخ القوات الجوية

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية، إن «معركة المنصورة» فارقة في هذا الزمن، متابعًا: «العنصر البشري عند دخوله في معادلة القوى العسكرية، في جيوش تانية بيقللها، لكن في مصر بيزودها، وبيقلبها 180 درجة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «معركة المنصورة» يوم هام في تاريخ القوات الجوية وحرب 73، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تعمل على مخطط لتدمير القوات الجوية المصرية، وعمل القوات البرية والبحرية بدون غطاء جوي، وإحداث الخسائر للجانب المصري.

وأشار إلى أن إمكانيات طائرات الجانب الإسرائيلي «طائرات الجيل الثالث فانتوم»، كانت تفوق إمكانيات طائرات الجانب المصري «طائرات الجيل الثاني ميج 21»، موضحًا: «طائرات الإسرائيلية تحتوي رادارات مداها بعيد، وصواريخ مداها كبير، طائرات بأداء عالي جدًا، أما الطائرات المصرية حوت رادارات ذو مدى صغير، وبها صواريخ حرارية وليست مدارية».

جدير بالذكر أن «معركة المنصورة» وقعت في 14 أكتوبر 1973، وكانت أكبر هجوم جوي إسرائيلي على مصر، استمرت لمدة 53 دقيقة، وتعتبر من أطول المعارك الجوية في التاريخ.

وتكبدت إسرائيل خلالها أكبر خسائر في طائراته خلال معركة واحدة في مرحلة من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي حيث تم إسقاط 18 طائرة.

وتحتفل القوات الجوية بعيدها السابع والثمانين، واتخذت القوات المسلحة يوم الـ14 من أكتوبر عيدًا لقواتها الجوية، على خلفية ذكرى هذه المعركة.