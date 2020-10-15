رئيس جامعة حلوان: استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب المدن الجامعية

تستعد جامعة حلوان، على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية؛ في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تابع الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب، واطمئن على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وقال إن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات، فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتي ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.

وأوضح نجم، أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

وشدد رئيس جامعة حلوان، على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.