دراسة: أكثر من 30% من الآباء والأمهات باليابان يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال

أظهرت دراسة خاصة نشرت نتائجها اليوم الخميس، أن 5ر30 بالمئة من الآباء والأمهات في اليابان، الذين لديهم رضيع أو طفل صغير، يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، بأن النسبة تأتي مرتفعة بالمقارنة مع نسبة 3ر21 بالمئة التي كان قد تم تسجيلها قبل عام، كما أنها أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ بدء إجراء الدراسة في عام 2018.

وذكرت شركة "ميجي ياسودا" للتأمين على الحياة التي أجرت الدراسة، أنه من الواضح أن النتيجة تعكس تراجع الأعباء الاقتصادية على الآباء، بفضل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى جعل خدمات التعليم والرعاية في مرحلة ما قبل المدرسة، مجانية.

من ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن النساء يرغبن في أن يحصل أزواجهن على إجازة أبوة يبلغ عدد أيامها في المتوسط، 94 يومًا، بينما حصل الرجال في الواقع على سبعة أيام فقط في المتوسط.