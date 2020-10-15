 وزير النفط العراقي: جولة تنافسية لتطوير حقل المنصورية الغازي - بوابة الشروق
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وزير النفط العراقي: جولة تنافسية لتطوير حقل المنصورية الغازي

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:56 ص

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، عن جولة تنافس بين عدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، عن عبد الجبار قوله: "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية".

 

وأكد أن الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى، والذي يعد الأول من نوعه في المحافظة، وتقديم أفضل العروض.

 

وأشار الوزير، إلى أن وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة، مبينا أن المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ5. 4 تريليون متر مكعب.

 


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