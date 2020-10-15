وزير خارجية الهند: المحادثات مع الصين مستمرة وسط أسوأ توترات حدودية

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، إن محادثات نيودلهي مع بكين هي عمل مستمر، وسط أسوأ توترات حدودية بين الجانبين خلال أربعة عقود.

وقال جيشانكار في منتدى بلومبرج الهند الاقتصادي اليوم الخميس: "لا أقلل من خطورة الوضع على الحدود مع الصين... القاعدة الأولى لعملي هي عدم التوقع بشأن عمل لم يكتمل بعد".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن السؤال الحقيقي هو: "هل يمكن للصين الصاعدة والهند الصاعدة إيجاد توازن؟ وما ترونه على الحدود هو عدم القدرة على مواجهة هذا التحدي".

وتعهد جيشانكار ونظيره الصيني وانج يي في سبتمبر بتهدئة التوترات على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين في منطقة جبال الهيمالايا، وذلك في أول لقاء بينهما منذ بدء المواجهة الحالية في مايو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعد الأزمة العسكرية هي الأسوأ منذ خاض الجانبان حربا في عام 1962 بإطلاق النار لأول مرة منذ أكثر من أربعين عاما. ولا يوجد حل في الأفق رغم جولات المفاوضات المتعددة بين القادة والدبلوماسيين.

ومن المتوقع الآن أن تمتد المواجهة خلال فصل الشتاء الجليدي في جبال الهيمالايا، حيث لا يزال الآلاف من أفراد القوات الهندية والصينية متمركزين بطول 3488 كيلومترا (2167 ميلا) من الحدود بين الجانبين، خط السيطرة الفعلي.