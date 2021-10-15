قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية أبو لهو بحري بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية لمدة يومين؛ للكشف الطبي على أهالي قرية أبو لهو بحري التابعة للمركز، تضم 11 تخصصا مختلفا.

وأوضح جاب الله أن القافلة تضم أطباء من تخصصات "التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نسا وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية، مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وأكد تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة، وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، والإعلان عن القافلة والتخصصات بإذاعة مطروح الإقليمية، وصفحات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أكبر استفادة منها.