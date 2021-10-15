لبنان: ارتفاع قتلى اشتباكات بيروت إلى سبعة

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس إلى سبعة بعد وفاة جريح متأثرا بجراحه.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، اليوم الجمعة أن "عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان أمس في منطقة الطيونة ارتفع إلى سبع بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة".

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الأكبر من الجرحى خرجوا "من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة،ولا يزال أربعة في طور تلقي العلاج"، مضيفةً أن "حالة الجميع جيدة".

كان قد أعلن عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار حصل أمس الخميس في منطقة الطيونة – بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من " حزب الله" و "حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بالإقفال العام حدادا على أرواح ضحايا أحداث الطيونة، وأقفلت اليوم الجمعة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.