ديميتروف يتأهل لنصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس على حساب هوركاتش

صعد البلغاري جريجور ديميتروف إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة بعدما تغلب على البولندي هوبرت هوركاتش 3 / 6 و6 / 4 و7 / 6 مساء الخميس ضمن منافسات دور الثمانية.

ورفع ديميتروف المصنف 23 للبطولة رصيده من الانتصارات بذلك في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، إلى 100 انتصار، وقد تأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى هذا الموسم في تلك البطولات.

واحتاج ديميتروف المصنف 28 على العالم إلى ساعتين و40 دقيقة لحسم أول مباراة تجمعه مع هوركاتش /24 عاما/ المصنف الثامن للبطولة.

ويلتقي ديميتروف /30 عاما/ في الدور قبل النهائي، البريطاني كاميرون نوري المصنف 21 للبطولة والذي عزز فرصته في التأهل للبطولة الختامية للموسم بعدما تغلب على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف 11 لبطولة إنديان ويلز 6 / صفر و6 / 2 في افتتاح منافسات دور الثمانية.