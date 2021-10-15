بيومي فؤاد وأحمد فتحي وسعفان يودعون تصوير الفيلم المصري السعودي مهمة مش مهمة

انتهى صناع الفيلم المصري السعودي "مهمة مش مهمة"، والذي يضم مجموعة كبيرة من فنانين الكوميديا بمصر والسعودية، من تصوير أحداث العمل داخل أحد فيلات منطقة الحزام الأخضر.

وشارك في تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وياسر الطوبجي وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.

ومن جانبه قال منتج العمل أيمن يوسف، إن مخرج الفيلم أيمن العلى بدأ فعليا في عمليات المونتاج، إستعدادا لطرحه بسينمات مصر والخليج خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أنه يتبقى يومين تصوير فقط في المملكة السعودية، وبذلك ينتهى تصوير العمل نهائيا.

وأضاف يوسف، أنه من خلال هذا الفيلم، وللمرة الأولى يتم تقديم المواهب السعودية برأس مال مصري، وليس العكس، حيث دائما ما يذهب نجوم مصر للمشاركة في أعمال خليجية، لكن هذه المرة يأتي نجوم الكوميديا بالسعودية ليشاركون في أعمالا فنية مصرية وبإنتاج مصري، موضحا أن هذا الفيلم سيكون باكورة أعمال فنية مصرية خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة.