هند صبري عن علاقتها بأحمد السقا: «من اللي يتعدوا على الصوابع اللي دخل بيتي ودخلت بيته»

تحدّثت الفنانة هند صبري عن علاقتها بالفنان أحمد السقا، بعدما قدّمته لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، اليوم الجمعة، إنّها قدّمت مع السقا ثلاثة أفلام (الجزيرة 1، و2، وإبراهيم أبيض)، واصفة هذه الأعمال بأنها ملحمية ولا تزال راسخة بين الجمهور.

وأضافت: "أحمد من اللي يتعدوا على الصوابع اللي دخل بيتي ودخلت بيته.. أحمد أخويا بجد.. أحمد أول واحد ألجأ إليه في مشاكلي".

وأشارت إلى أنّه عندما فازت بالجائزة في 2019 وجدت فرحة كبيرة من أحمد السقا، ووصفت هذه الفرحة بأنها كانت فرحة "صديق صدوق".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.