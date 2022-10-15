مسئول صيني: الوسائل السلمية خيارنا الأول لحل مسألة تايوان

أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني سون يه لي اليوم السبت، أن تحقيق إعادة التوحيد من خلال الوسائل السلمية هو الخيار الأول لحل مسألة تايوان، مشيرا إلى أن الوسائل غير السلمية ستظل الملاذ الأخير.

وقال سون -خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- "إنه مع عدم وعدنا بالتخلي عن استخدام القوة، فإننا لا نستهدف بأي حال من الأحوال مواطنينا من أهالي تايوان، بل نستهدف التدخل الأجنبي وشرذمة ضئيلة للغاية من عناصر استقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".

وحث سون المواطنين على جانبي مضيق تايوان على التكاتف لمعارضة قوى "استقلال تايوان" والتدخل الأجنبي بحزم، وفتح آفاق مشرقة لإعادة التوحيد السلمي.