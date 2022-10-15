مصدر في الأهلي يعلن موعد سداد غرامة كهربا

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على دفع الغرامة المالية الموقعة على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، لصالح نادي الزمالك عقب مباراة السوبر المصري.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قررت تغريم محمود كهربا 2 مليون و 400 ألف دولار، لصالح نادي الزمالك مع إيقافه لمدة 6 أشهر، بسبب رحيله عن الفريق الأبيض قبل نهاية عقده.

وقال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات للشروق، إن هناك اتجاها قويا داخل النادي، لدفع الغرامة المالية الموقعة على كهربا، بعد مواجهة السوبر أمام الزمالك.

وأضاف المصدر أن الدافع لهذا الاتجاه، هو أن المبلغ كبير وبالتالي توفيره لنادي الزمالك قبل السوبر يساهم في حل بعض الأزمات لديه بشأن السيولة المالية مع لاعبيه، علاوة على أن توفير هذا المبلغ سيساعد النادي لرصد مكافآت ضخمة لتخطي السوبر ، وهو ما يشكل دوافع كبيرة للمنافس قبل المباراة.

وأوضح المصدر أن هذا الاتجاه يرى أيضا، عدم وجود دافع قوي لسداد الغرامة قبل السوبر، لأن كهربا بعيد فترة طويلة عن المشاركات وبالتالي لن يكون إضافة قوية في المباراة.

وأتم المصدر أن مسؤولي الأهلي اتفقوا مع كهربا على الطريقة، التي سيتم دفع بها الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بطولة كأس السوبر المصري.