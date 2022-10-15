المشدد 15 عاما لمتهم بقتل عامل جمع خردة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لعامل، لاتهامه بقتل عامل جمع خردة، بسبب الخلاف على مكان الجمع بينهما، باستخدام سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



وكانت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غريب، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3702 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 451 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن "عبدالعزيز م ع"، 26 سنة، عامل، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة قتل المجنى عليه "رجب ح م"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال"، موضوع الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن طفر به حتى استل المتهم سلاحه الأبيض وسدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا أبيضا "مطواة قرن غزال"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بالقليوبية، أنه مشادة كلامية حدثت بين المجنى عليه والمتهم، حول جمع الخردة، تطورت إلى مشاجرة على إثرها تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، محدثاً إصابته والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبإرشاده أمكن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.



وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة.