«بنك القاهرة» شريكا إستراتيجيا لمعرض «تراثنا» للعام الثانى على التوالى

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية كشريك إستراتيجى حصرى للمعرض والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثانى على التوالى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر 2022.

تأتى مشاركة البنك فى المعرض فى إطار مبادرته المجتمعية bGreen والتى أطلقها منذ بداية عام 2020 بهدف دعم الإقتصاد الأخضر ونشر الوعى البيئى والذى يعد من أهم محاوره دعم المنتجات الصديقة للبيئة، حيث يقوم البنك بتقديم الدعم والمساندة الكاملة لكل المشاركين بالمعرض من أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة.

أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حرص البنك على أن يكون شريكا إستراتيجيا للمعرض للعام التالى على التوالى، فضلا عن الرعاية السابقة لفعاليات المعرض فى نسختيه الأولى والثانية انطلاقا من أهميته البالغة وما يقدمه من فرص تسويقية متميزة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أنه من خلال تلك الشراكة يواصل البنك دعمه للمنتجات الصديقة للبيئة من خلال جهود عديدة وفى إطار مبادرته bGreen والتى أطلقها البنك منذ بداية عام 2020 بهدف دعم الإقتصاد الأخضر ونشر الوعى البيئى والذى يعد من أهم محاوره دعم المنتجات الصديقة للبيئة، بما يتوافق مع جهود الدولة المصرية والتوجهات العالمية فى هذا الشأن استعدادا لمؤتمر الأطراف COP 27.

وفى نفس السياق، أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة حرص البنك على الشراكة الإستراتيجية بمعرض تراثنا لتقديم الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن الاستدامة البيئية تعد محورا أساسيا لخطة عمل البنك فى جميع سياساته وممارساته للحفاظ على البيئة من خلال إطلاق مشروعات بيئية فى إطار مبادرتنا bGreen.

وقام البنك بإطلاق مشروعات عديدة أبرزها مبادرة نشر الوعى البيئى بين تلاميذ المدارس داخل 150 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع تنظيف نهر النيل والشواطئ بالإسكندرية والساحل الشمالى ودعم الحرف والمنتجات الصديقة للبيئة. ومشروع تدريب الشباب من رواد الأعمال داخل 12 جامعة وحثهم على إقامة مشروعات داعمة للبيئة فى مختلف المجالات، فضلا عن مشاركة البنك فى مهرجان Greenish لنشر الوعى البيئى بين المواطنين بحضور أكثر من 1000 شاب وفتاة بمقر Greek Campus، فضلا عن مشاركة البنك فى رعاية ودعم الأعمال الفنية المتميزة لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان من خلال انتقاء أفضل 12 لوحة فنية تم رسمها من طلبة وطالبات الجامعة ويتم استخدامها فى التصميمات الدعائية للبنك خلال العام الجديد 2022 للتوعية والتعبير عن أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية الشاملة.