تضامن عربي مع تركيا جراء انفجار منجم شمال البلاد

أعرب عدد من الدول العربية، اليوم السبت، عن التضامن مع تركيا جراء الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارطن بشمال البلاد، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى.



فمن جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية، تضامنها مع تركيا حكومة وشعبا جراء الانفجار.



وقدمت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - تعازي المملكة ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم.



ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف وتضامن المنامة مع تركيا جراء حادث انفجار المنجم شمالي البلاد، وعن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).



وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع تركيا جراء حادث الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية بارطن.



وعبّرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب التركي ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



من ناحيتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن الكويت مع الجمهورية التركية جراء حادث الانفجار.



وتقدمت الخارجية الكويتية - في بيان - بتعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وبأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم.



ومن جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم عن تضامن المنظمة مع حكومة الجمهورية التركية وشعبها في حادثة انفجار منجم للفحم شمال البلاد، والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.



وعبر الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادثة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والإسراع في إنقاذ عمال المنجم المحاصرين.