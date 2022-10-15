ضبط 58 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 58475 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16806مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفات سير بدون تراخيص، و3 مخالفات لدراجات نارية، و17 مخالفة موقف عشوائي، و20 مخالفة لشروط التراخيص.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.