جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالاتجاه إلى جنوب القطاع

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، قائلا: "نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم"، على حد تعبيره.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه بموقع "x" - "تويتر" سابقا-: "أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا"، مرفقا خريطة توضح المحور المذكور.

وتابع: "حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس، إذا كانت تهمهم سلامتكم وسلامة أعزائهم، اتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا".

زاعما أن "قادة حماس قد اعتنوا بأنفسهم وبأفراد عائلاتهم".