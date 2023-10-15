ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى فلسطين ولبنان وإسرائيل

الخارجية الألمانية: تصاعد العنف في تلك المناطق يمثل خطورة بالغة وينذر بوقوع هجمات إرهابية



حثت الحكومة الألمانية رعاياها، اليوم الأحد، على عدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان؛ بسبب تصاعد العنف في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها، إن «تصاعد العنف في تلك المناطق يمثل خطورة بالغة، وينذر بوقوع هجمات إرهابية»، لافتة إلى أن تحذير الحكومة من السفر يمنع أي ضرر أو خطر محتمل قد ينشأ عن هذا الوضع المضطرب.

ولفتت إلى أن «قرار إصدار تحذير السفر يستند إلى تقييم دقيق للوضع الحالي في المنطقة»، مؤكدة أن «الحكومة الألمانية تراقب التطورات عن كثب، وتتشاور مع خبراء أمنيين لتقييم المخاطر المحتملة».

وذكرت أن برلين تبذل جهودًا دبلوماسية لإيجاد حل سلمي للصراع، قائلة إن الحكومة الألمانية تشارك، إلى جانب الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، بنشاط في الحوار والوساطة لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأضافت: «تهدف ألمانيا إلى دعم هذه الجهود الدبلوماسية وتشجيع التوصل إلى حل سلمي، ومن الأهمية بمكان لجميع الأطراف المعنية إعطاء الأولوية للحوار والمفاوضات؛ لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة».