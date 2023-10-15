الرئيس السيسي لـ بلينكن: نحتاج خفض التوتر في غزة وتيسير دخول المساعدات

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحات بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة بقطاع غزة ضخمة».

وأضاف: «نحتاج التحرك بقوة وعزم، ومهم جدا نخفض التوتر وأيضا نيسر دخول المساعدات لقطاع غزة.. نحن نتحدث عن قطاع محاصر بدون ماء أو كهرباء أو وقود، وبدأت أزمة خبز تندلع الآن».

وأكمل: «أقول هذا الكلام لأننا نحتاج الاستماع لبعضنا، أنتم موجودون في المنطقة لتستمعوا إلى المعنيين بالقضية والعالمين إلى حد ما بأسباب الأزمات».

وتابع: «لماذا قتل السادات ولماذا قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، ومن قتلهم؟ المتطرفون.. نحن نحتاج العمل سويا، وأرحب بك وبالوفد المرافق وأتمنى أن يكون لقاءنا فرصة طيبة وقوة دفع هائلة لإيجاد حل للأزمة الحالية».