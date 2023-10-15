طائرة عسكرية على متنها 51 شخصا قادمة من إسرائيل تهبط في ألمانيا

هبطت طائرة نقل عسكري ألمانية، تقل على متنها 51 راكبا في ألمانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في برلين، في الوقت الذي تسارع فيه الدول إلى نقل رعاياها إلى مكان آمن في أعقاب الهجمات التي نفذتها حركة حماس قبل أسبوع.



وهبطت طائرة نقل من طراز "إيه 400 إم" في فونستورف، في ولاية ساكسونيا شمال غربي ألمانيا، في الساعة 04:35 صباحا بالتوقيت المحلي (0235 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكرته القوات المسلحة الألمانية عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقا.



ومن المقرر أن تهبط طائرة أخرى، تقل على متنها 29 راكبا، في ألمانيا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد أن أقلعت من تل أبيب اليوم الأحد في الساعة 0048 بتوقيت جرينتش.



وقال الجيش الألماني: "إنه يجري حاليا تجهيز المزيد من الرحلات الجوية".



وقال فولفجانج هلميش المتحدث باسم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لشئون سياسة الدفاع في البرلمان إن الطائرتين اللتين أرسلتا يوم السبت كانتا تحملان على متنهما مواد إغاثة لإسرائيل.



وقامت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران بنقل الألمان إلى خارج إسرائيل في رحلات خاصة هذا الأسبوع؛ وتم نقل أكثر من 800 شخص جوا إلى ألمانيا يوم الجمعة وحده.



لكن شركة الطيران قالت يوم السبت إنها أوقفت تلك الرحلات مؤقتا بسبب"الوضع الأمني غير المؤكد" و"قضايا الاستقرار العملياتي التي لم يتم حلها في تل أبيب".



وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها دعمت مغادرة حوالي 2800 ألماني من إسرائيل عن طريق البر والجو والبحر حتى الآن.



وتسعى عدة دول جاهدة لإخراج مواطنيها من إسرائيل منذ أن أطلق مقاتلو حماس آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل واخترقوا الدفاعات الحدودية وهاجموا مناطق في جنوب إسرائيل قبل أسبوع، ضمن عملية طوفان الأقصى.



ومن المتوقع أن يظل الوضع الأمني في البلاد متوترا للغاية حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستعد "لهجوم متكامل ومنسق من الجو والبحر والبر" على قطاع غزة الذي تحكمه حماس.