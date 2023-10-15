أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك أن وكيل أعمال أحمد فتوح، لاعب الفريق متمسك بتنفيذ 70% من طلباته، من أجل تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "اجتمعت مع وكيل فتوح، وهو متمسك بـ 70% من طلباته للتجديد".

وأضاف: "فتوح من أبناء الزمالك وأحد قادة الفريق والجماهير تحبه، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جزء من التضحية ونادي الزمالك سيقدره على الجانب الآخر".

وأتم عبد الواحد السيد تصريحاته في ذلك الشأن قائلًا: "يجب أن يتقبل فتوح الوضع القائم.. في النهاية أنا أتفاوض والتنفيذ عمل الإدارة. القرار الأخير في المسألة سيكون في يد فتوح".

يُذكر أن أحمد فتوح، البالغ من العمر 25 عامًا من أبناء قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وسبق له خوض تجربتين خارجيتين مع فريقي إنبي وسموحة، وأصبح في الوقت الحالي أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الأبيض.