يونيفيل: قذيفة سقطت قرب قاعدتنا الرئيسية في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن قذيفة سقطت بالقرب من قاعدتها الرئيسية في جنوب لبنان عندما كان القصف مستمرا بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت اليونيفيل في بيان أنه لوحظ تبادل مكثف لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل، اليوم الأحد، ونتيجة لذلك أصيب مقر اليونيفيل في الناقورة بصاروخ.

وأضاف البيان: "نحن نعمل على التحقق من أين. لم يكن جنود اليونيفيل التابعون لنا في الملاجئ في ذلك الوقت. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى".

وجاء في بيان اليونيفيل: "نستمر في الانخراط بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع، ولكن للأسف على الرغم من جهودنا يستمر التصعيد العسكري".

ودعا البيان جميع الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار والسماح لقوات حفظ السلام بالمساعدة في إيجاد حلول.

وأضاف: "لا أحد يريد أن يرى المزيد من الأشخاص يصابون أو يقتلون. ونذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى جرائم حرب".