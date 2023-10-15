 نتنياهو يجتمع بحكومة الطوارئ في مقر عسكري بتل أبيب - بوابة الشروق
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نتنياهو يجتمع بحكومة الطوارئ في مقر عسكري بتل أبيب

وكالات
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 3:46 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 3:46 م

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى انعقاد حكومة الطوارئ الموسعة في إسرائيل للمرة الأولى، اليوم الأحد، قائلا إن الوحدة الوطنية التي ظهرت بعثت برسالة في الداخل والخارج.

وبدأ الاجتماع، الذي عقد في المقر العسكري في تل أبيب، بوقوف الوزراء دقيقة صمت حدادا على أرواح نحو 1300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر، بحسب وكالة "رويترز".

وتوعد نتنياهو حركة "حماس" الفلسطينية "بتمزيقها" في غزة، على حد قوله.

يذكر أن إسرائيليين تظاهروا، أمس السبت، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة باستعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة لدى كتائب القسام، مرددين هتافات مناهضة لنتنياهو، وطالبوا بسجنه، بحسب "يورونيوز".

كما طالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه؛ بسبب الفشل الذريع الذي منيت به إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى".


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