ولي العهد السعودي: نعمل لمنع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تعمل جاهدة لمنع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الرياض.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن بن سلمان أكد ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، لافتا إلى سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.



وجاء اجتماع بلينكن مع بن سلمان في وقت تقترب فيه المنطقة من شفا الانزلاق في تصعيد أكبر للصراع، في ظل الاستعداد لاجتياح بري وشيك للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.



ومنذ 7 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.