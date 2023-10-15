الأهلي والزمالك يراقبان لاعب بلدية المحلة

أكد حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة أن وكلاء لاعبين تحدثوا مع مسئولي النادي بشأن اللاعب فيبو أكيم وإمكانية رحيله عن الفريق في انتقالات يناير المقبلة.

صرح علوي عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأحد "تعاقدنا مع اللاعب من ناديه النيجيري في العام الماضي وخلال انتقالات يناير، تلقى عرضا وانتقل لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم وأصبح لاعبا حرا".

أشار "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني يعلم قدرات اللاعب جيدا ووافق على رحيله في البداية من أجل منحه الفرصة مع الاستفادة المادية للنادي، وفي بداية الموسم تعاقدنا معه لمدة ٣ سنوات بداية الموسم الحالي".

أضاف "هناك وكلاء لاعبين تحدثوا معي عن وجود اهتمام من جانب الأهلي والزمالك، ولكن لا توجد عروض رسمية".

واختتم تصريحاته "قد يكون هناك تواصل رسمي مع رئيس النادي ولكن لم يحدث هذا معي، كما أن نادي زد لم يتطرق بعد مباراته معنا للحديث عن إمكانية ضم اللاعب".

ولمع فيبو أكيم في أول جولات ببطولة الدوري، حيث حصل على جائزة رجل المباراة أمام زد، في مواجهة انتهت بالتعادل (3/3).