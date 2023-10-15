مصرع شاب وإصابة آخر دهستهما سيارة نقل بطريق الفيوم الغربي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق "القاهرة - أسيوط الغربي"، ووجود متوفي ومصاب.



وانتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من معاينة الرائد أحمد صوفي، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أن الحادث وقع بالقرب من مفارق جرزا، وأسفر عن مصرع "إبراهيم محمد عبدالعزيز"، 24 سنة، وإصابة "محمد فوزي"، 32 سنة؛ نتيجة سقوطهما من على دراجة، وتصادف مرور سيارة نقل دهست الأول، ما أسفر عن وفاته، وأصيب الثاني، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.