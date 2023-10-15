عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو للسيدة الفلسطينية سميرة قصاب، والتي ترفض الرحيل رغم القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وقالت في تصريحات للفضائية: «القصف عشوائي، عم يدمروا الناس العزل والأبرياء، عندي مريضة سرطان مش عارفة أروح بها المستشفى التركي، والله ما يعلم بنا إلا الله».

وأضافت: «أين أذهب؟ لأكون في الشتات وأعيش الحزن والفقر؟ لا، لا، لن أترك بلدي.. سأبقى هنا حتى أموت».

ونقلت الفضائية شهادة إحدى ساكنات رفح جنوب قطاع غزة، وهي تطل من نافذة بيتها المهدّم، بعد أن أصابته الغارات الجوية الإسرائيلية، ونجت مع أطفالها بأعجوبة لأنها أخلت المبنى خلال الليل.

وروت تفاصيل ليلة مروّعة في غزة: «لقد نمنا في الشوارع الليلة الماضية، أعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، واضطررت إلى إخلاء منزلي مع بزوغ الفجر مع أطفالي.. أليس لديهم خوف من الله؟ أين أذهب مع أطفالي الأبرياء العزّل».

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

أحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض، في حين اكتظت المستشفيات بآلاف الجرحى وافترش فلسطينيون فارّون الأرض أمام المباني وفي الشوارع، بعد أن امتلأت مدارس الأونروا بالنازحين، عقب الإنذار الإسرائيلي الأخير بإخلاء المدينة.