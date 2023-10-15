 مسئول إسرائيلي: إيران تحاول نشر أسلحة في سوريا أو عبرها - بوابة الشروق
الأحد 15 أكتوبر 2023 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

مسئول إسرائيلي: إيران تحاول نشر أسلحة في سوريا أو عبرها

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 12:41 م

اتهم مسئول إسرائيلي بارز، إيران، اليوم الأحد، بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشرها أسلحة في سوريا أو عبرها، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجوما مضادا بقطاع غزة إلى الجنوب، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال جوشوا زاركا، رئيس الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردا على منشور افترض مثل هذا السيناريو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "إنهم (الإيرانيون) يقومون بذلك".

كما جاء في المنشور الأصلي أن "الإسرائيليين عازمون على الحيلولة دون حدوث" مثل هذه التطورات. وقال زاركا ردا على ذلك: "نحن نعمل على ذلك".

جدير بالذكر أن سوريا اتهمت إسرائيل بشن ضربات ضد مطاري دمشق وحلب في الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك