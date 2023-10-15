مسئول إسرائيلي: إيران تحاول نشر أسلحة في سوريا أو عبرها

اتهم مسئول إسرائيلي بارز، إيران، اليوم الأحد، بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشرها أسلحة في سوريا أو عبرها، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجوما مضادا بقطاع غزة إلى الجنوب، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال جوشوا زاركا، رئيس الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردا على منشور افترض مثل هذا السيناريو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "إنهم (الإيرانيون) يقومون بذلك".

كما جاء في المنشور الأصلي أن "الإسرائيليين عازمون على الحيلولة دون حدوث" مثل هذه التطورات. وقال زاركا ردا على ذلك: "نحن نعمل على ذلك".

جدير بالذكر أن سوريا اتهمت إسرائيل بشن ضربات ضد مطاري دمشق وحلب في الأسبوع الماضي.



