أستراليا تحث مواطنيها على مغادرة إسرائيل فورا

حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وحثت رعاياها هناك على المغادرة بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، وعزت ذلك إلى الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج، في منشور على منصة «إكس»، في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين: «الحكومة الأسترالية لديها مخاوف شديدة من أن الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور بسرعة».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت الحكومة الأسترالية في تحذيرها من السفر أن «التهديد بشن هجمات عسكرية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في أنحاء المنطقة لا يزال قائما».

وأضافت أن بعض شركات الطيران قلصت رحلاتها إلى إسرائيل أو علقتها، بعد أن أدى تصعيد الصراع إلى عمليات إغلاق للمجال الجوي.

ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله اللبناني من جهة، ودولة الاحتلال من جهة أخرى، وتعرض عدد كبير من مدن ومستوطنات الاحتلال لعمليات قصف، والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية مع تهديدات تل أبيب بعدوان عسكري ردا على الهجوم الإيراني الأخير.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ عام كامل، لتشمل عدة مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويتزامن ذلك مع عدوان متواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 375 يوما، على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.