توماس توخيل مدربا جديدا لإنجلترا بعد الاتفاق المبدئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بات الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق، على بعد خطوات من تولي تدريب منتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الأيام الماضية بدخول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في محادثات مكثفة مع المدرب الألماني، لتولي المهمة بعد تعيين لي كارسلي بصفة مؤقتة عقب رحيل جاريث ساوثجيت.

من جانبها، كشفت صحيفة "الأتلتيك"، اليوم الثلاثاء، عن موافقة توخيل على العرض الإنجليزي.

وأضافت: "أصبح من المتوقع أن يعلن الاتحاد الإنجليزي تعيين توخيل مدربا للأسود الثلاثة هذا الأسبوع".

وسيصبح صاحب ال51 عاما بذلك، أول مدرب مولود في ألمانيا، يتولى تدريب المنتخب الإنجليزي على مدار تاريخه.

تأتي هذه الخطوة في ظل عدم ارتباط توخيل بأي وظيفة حاليا، وذلك منذ تخلي بايرن ميونخ عنه بنهاية الموسم الماضي.