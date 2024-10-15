تلقت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" عرضًا للاستحواذ على غالبية أسهمها من قبل شركة "أرلا فودز" الدنماركية، المالكة لعلامة الزبدة الشهيرة "لورباك".

ويعد عرض الاستحواذ غير ملزم للطرفين، وفي حال استحوذت الشركة الأجنبية على "دومتي"، سيتم شطبها من البورصة المصرية.

"أرلا" عرضت شراء سهم "دومتي" مقابل 31.48 جنيه، بما يمثل علاوةً بنسبة 74% على سعر إغلاق السهم اليوم عند 18.03 جنيه. ويقيّم الشركة عند 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار).

وقال محمد الدماطي، رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، إن الشركة تلقت بالفعل عرضًا للاستحواذ من شركة "أرلا فودز" الدنماركية، وهي من أكبر شركات العالم.

وأضاف الدماطي في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مجلس الإدارة سيناقش العرض في اجتماعه القادم، وفي حال الموافقة ستبدأ عملية الفحص، مؤكداً أن العرض غير ملزم لأي من الطرفين.

وتابع: "في جميع الأحوال، عائلة الدماطي مستمرة، والخطط التوسعية للشركة مستمرة من خلال زيادة خطوط الإنتاج وشراء أراضٍ جديدة، سواء تمت الصفقة أو لم تتم".

كما أشار الدماطي إلى أن العرض يبرز مدى الظلم الذي تعرضت له "دومتي" في التقييمات، إذ ظل سعر سهمها منخفضًا طوال 8 سنوات منذ طرحها في البورصة.