4 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مخيمي المغازي وجباليا

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مخيمي المغازي وجباليا وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في شارع الترنس بمخيم جباليا.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال مخيم المغازي.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء إطلاق طيران الاحتلال النار على الأهالي قرب تبة النويري شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



