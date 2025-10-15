سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• منها 1.3 مليون سيارة في الصين وحدها، بحسب شركة الأبحاث "رو موشن"

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية بالعالم أعلى رقم في سبتمبر الفائت، ببلوغها 2.1 مليون مركبة.

أفادت بذلك شركة الأبحاث "رو موشن" المهتمة ببيانات مبيعات السيارات الكهربائية بالعالم، في بيان أصدرته الأربعاء.

ووفق معطيات الشركة ومقرها بريطانيا، تم بيع 2.1 مليون سيارة كهربائية عالميا في سبتمبر الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مبيعات السيارات الكهربائية مليوني مركبة في شهر واحد.

وارتفعت المبيعات في سبتمبر الفائت 20 بالمئة على أساس شهري، و24 بالمئة على أساس سنوي.

ومع الرقم القياسي المُسجّل في سبتمبر، بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية المبيعة عالمياً بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، 14.7 مليون سيارة.

وبذلك ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية خلال هذه الفترة 26 بالمئة مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ومن بين الـ2.1 مليون سيارة كهربائية التي بيعت عالمياً الشهر الماضي، سُجل مبيع 1.3 مليون سيارة في الصين وحدها.