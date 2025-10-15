قائمتان و266 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب بالشرقية

أغلقت محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة الحنفي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بمختلف دوائر المحافظة؛ حيث تلقت اللجنة طلبات ترشح 266 مرشحًا على المقاعد الفردية، وقائمتين بنظام القائمة.

وبدأ المرشحون ومندوبوهم في التوافد على محكمة جنايات الزقازيق منذ فتح باب تلقي الطلبات صباح الأربعاء الماضي وحتى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، حيث تلقت المحكمة 124 طلبًا في اليوم الأول، و48 طلبًا في اليوم الثاني، و5 طلبات في اليوم الثالث، و12 طلبًا في اليوم الرابع، و7 طلبات في اليوم الخامس، و13 طلبًا في اليوم السادس، و22 طلبًا في اليوم السابع، و35 طلبًا في اليوم الثامن والأخير لتلقي طلبات الترشح، لتصل حصيلة الطلبات على المقاعد الفردية بمختلف دوائر المحافظة إلى 266 طلب ترشح.

فيما تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة ائتلاف الوطن الحر بطلب الترشح على مقاعد شرق الدلتا بنظام القائمة.

وتضم محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، تمثل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة.