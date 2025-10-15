تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين

وجه تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة تحية لـ "مجاهدي" الشعب الفلسطيني وتضحياتهم، معربا عن رفضه القاطع لمظاهر البلطجة والفلتان الأمني التي استفحلت خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك في بيان أصدره التجمع أكد فيه دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضبط الحالة الميدانية وردع المعتدين، مشددا على ضرورة تضافر جهود الفصائل الإسلامية والوطنية لدعم خطط الجهات المختصة لإنهاء مظاهر الفوضى.

وقال البيان: "نعبر عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكل مظاهر البلطجة والفلتان التي ارتكبتها فئات مارقة استغلت الغياب الاضطراري للجهات الأمنية بسبب ظروف الحرب، ما أدى إلى زيادة معاناة الناس ومضاعفة أوجاعهم وتهديد أمنهم ومعيشتهم".

وأضاف: "نشد على أيدي الجهات الأمنية التي تصل الليل بالنهار وتبذل أقصى جهودها لضبط الحالة الميدانية وردع المعتدين وإنهاء الفوضى بسرعة وحزم".

وأعلن التجمع في قرار هام "رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي"، داعيا جميع العشائر والعوائل إلى الالتزام بهذا القرار وتسليم الجناة والمخالفين لجهات الاختصاص فورا.

يأتي ذلك في سياق بيان سابق لتجمع عوائل مدينة غزة عبر فيه عن دعمه لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن "فرض النظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين واجب وطني وديني"، ومعربا عن تقديره العالي لجهود رجال الأمن.

وشدد البيان على أن "الأمن مسؤولية جماعية"، داعيا جميع المواطنين إلى "التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، ونبذ الفوضى، ورفض كل أشكال الاعتداء على القانون".