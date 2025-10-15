الأغاني التراثية تزين ممشى أهل السويس في احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد بمحافظة السويس، تحت شعار "وفرحت مصر"، في إطار برامج وزارة الثقافة، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وشهد ممشى أهل السويس عددا من الفعاليات الثقافية والفنية

استهلت بعرض متميز لفرقة السويس للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة من الأغنيات الوطنية والتراثية التي خلدت بطولات المدينة وصمود أهلها، منها: "يا دنيا سمعاني"، "سويسيات"، "في خمسة يونيو"، "فات الكتير يا بلدنا"، "يا بيوت السويس"، "ارفعوا الأعلام في عيد السويس"، "غني يا سمسمية"، و"يا ريس البحرية يا مصري"، وغيرها وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما شهدت الفعاليات ورشة فنية لتصميم مجسمات للطائرات الحربية باستخدام ورق الكانسون الملون، دربت خلالها الفنانة سالي سعيد الأطفال على تنفيذها، أعقبها فقرة رسم على الوجه للفنانتين لمياء عبد المنعم وحنان بدوي، جسدت روح الانتماء من خلال رسم شعار النصر وعلم مصر على وجوه الأطفال.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، متضمنة عروضا فنية لفرق هيئة قصور الثقافة، وأخرى تقدمها فرقة الفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب فقرات مخصصة للأطفال تشمل مسرح عرائس وأراجوز وفنون استعراضية متنوعة.