قال ياسر أبو شباب، زعيم مليشيا «القوات الشعبية في غزة»، إنه لا يخشى تهديدات حركة «حماس» بتنفيذ إعدامات واعتقالات بحق من تصفهم بـ«العملاء والخارجين عن القانون».

وأضاف في تصريحات للقناة «14» العبرية، مساء الأربعاء: «لسنا خائفين من حماس، لم يتبقَ منهم سوى قِلة، ولا يخيفون إلا الجبناء».

وتأتي تلك التصريحات بعد نشر مشاهد قبل أيام، زُعم أنها تُظهر اعتقال عناصر من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، ياسر أبو شباب.

وفي سياق متصل، أشار زعيم المليشيا إلى أنه يعتبر نفسه «جزءًا من اليوم التالي للحرب على حماس» في غزة.

وبسؤاله عما إذا كانت ميليشيته ستكون جزءًا من القوة الدولية المفترض وصولها إلى غزة، أجاب: «نحن نرحب بقوات حفظ السلام في غزة، ونطمح أن نكون جزءا من الأمن الداخلي لأي حكومة قادمة».

وبرزت مليشيا ياسر أبو شباب قرب أنقاض مطار رفح المُعطل منذ أواخر العام الماضي، قبل أن يخفت نجمها وتعاود الظهور مرة أخرى منتصف العام الحالي بمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها بالإنجليزية.

وأقر مسئولون إسرائيليون، في تصريحات إعلامية سابقة، أن إسرائيل زودت ميليشيا أبو شباب بالأسلحة، وأنه جزء من برنامج لتسليح الجماعات المحلية لمواجهة حماس.