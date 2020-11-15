السجن 10 أعوام لسائقين متهمين بحيازة شحنة مخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد أحمد الشرقاوي، اليوم الأحد، كلا من: "ع.ع.ب"، 42 عاما، و"ع.ع.ع"، 23 عاما، سائقين، بالسجن 10 أعوام؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما 120 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك في القضية رقم 3244 لسنة 2020 جنايات برج العرب.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد القبض على شخصين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، قيام المتهمين بحيازة 120 طربة لمخدرات الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وذلك بعد تقنين الإجراءات وضبطهما، وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما.

وبتحريز المضبوطات، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، محمد حسن منيع، وأمانة سر، السيد البتانوني.