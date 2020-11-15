العراق والأمم المتحدة يبحثان سبل إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، السبل الكفيلة باجراء الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو المقبل.



وناقش الجانبان -خلال لقائهما اليوم الأحد، حسبما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أوردته الوكالة الوطنية العراقية، ضمان المراقبة الدولية للانتخابات، لضمان أن تكون شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي، واستعرضا ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم.