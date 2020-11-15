رئيس الوزراء العراقي يجدد التزام الحكومة بموعد الانتخابات في يونيو 2021

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جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في 6 يونيو 2021.

وقال الكاظمي -خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "إن الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورته".

وأضاف مخاطباً أعضاء المفوضية: "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها أطلبوه الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المجلس أصدر توجيهاته إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات أمام مفوضية الانتخابات، داعيا المواطنين إلى "تحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات".