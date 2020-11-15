تونس تمد تدابير الوقاية من كورونا 3 أسابيع إضافية

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، تمديد العمل بالقيود والتدابير؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن الإجراءات ستستثني مؤسسات التكوين والتعليم، مع تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بها.

وفرضت تونس تدابيرًا منذ شهر، مثل حظر التجوال الليلي، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة، وقيودًا على أنشطة المقاهي والمطاعم المجبرة للعمل إلى حدود الساعة الرابعة ظهرًا فقط.

وتشهد تونس معدلات إصابة عالية في الموجة الثانية من تفشي الفيروس ووفيات يومية.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم السبت، فقد أصيب 1671 شخصًا بالفيروس، في حصيلة يومية جديدة، و15 حالة وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2279.